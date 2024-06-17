Александер-Арнольд – об игре в полузащите: «Трудно допустить ошибку, когда рядом Беллингем и Райс»

Футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд рассказал, что думает о своём выступлении в первом матче на Евро-2024.

Номинальный правый защитник вышел в стартовом составе «трёх львов» на позиции в центре поля, отыграв до замены на 69-й минуте.

«Мне понравилось. Это потребовало серьёзных физических усилий, но сложно допустить ошибку, когда рядом с тобой Джуд Беллингем и Деклан Райс, а позади располагается опытная четвёрка защитников.

Было важно начать турнир с победы. Мы знали, что у нас достаточно сильная команда, чтобы побеждать, и сегодня мы это доказали», – поведал в интервью EURO2024 Трент.