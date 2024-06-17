Влахович не стал отвечать на вопрос о Тьяго Мотте

Форвард сборной Сербии Душан Влахович не стал обсуждать с прессой нового главного тренера «Ювентуса» Тьяго Мотту.

В воскресенье сербы провели первый матч на Евро-2024, уступив Англии (0:1). После завершения встречи журналисты спросили у Влаховича, что тот думает о новом наставнике «Ювентуса».

«Сейчас я думаю только о сборной. Надеюсь оставаться в Германии как можно дольше, потому что наша команда этого заслуживает. Другие вещи обсудим позже», – сказал в послематчевом интервью Влахович, отвечая на вопрос о Тьяго Мотте.

«Ювентус» официально объявил о назначении Мотты 12 июня. В прошедшем сезоне специалисту удалось вывести «Болонью» в Лигу чемпионов.