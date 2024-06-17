Саутгейт – о дебюте Гехи на Евро: «Он показал, насколько хорош»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об игре центрального защитника Марка Гехи.

Футболист «Кристал Пэлас» вышел в стартовом составе в матче против Сербии и помог своей национальной команде сохранить ворота в неприкосновенности. Встреча завершилась минимальной победой «трёх львов».

«Я очень доволен им и рад за него. В «Кристал Пэлас» ему не приходилось играть в матчах такой важности, как этот, но он был спокоен и собран. Ему удалось показать, насколько он хорош. Отличная игра», – приводится на страницах официального сайта УЕФА высказывание Саутгейта.

Поединок с Сербией стал для 23-летнего Гехи дебютным на крупных турнирах. В общей сложности центрбек провёл 12 матчей за сборную Англии.