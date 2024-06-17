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Чемпионат Европы по футболу 2024

Влахович – о поражении от сборной Англии: «Думаю, результат справедлив»

17 Июня 2024 • 02:23 Комментировать
Сербия
0:1
Англия

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал выступление своей команды в матче Евро-2024 против Англии (0:1).

Победу «трём львам» принёс точный удар Джуда Беллингема на 13-й минуте. Сербия смогла оказать давление на соперника, но так и не спаслась от поражения.

«Сегодня мы играли против одного из фаворитов турнира, и в первом тайме нам было очень трудно – мы проявляли слишком много уважения.

Думаю, Англия победила заслуженно. Это сильная команда, результаты которой говорят сами за себя, однако во втором тайме мы увидели, что можем им противостоять. После перерыва мы чувствовали себя увереннее и могли забить, но исход, на мой взгляд, справедлив», – приводит официальный сайт УЕФА слова форварда «Ювентуса».

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00:38 · Чемпионат Европы 2024
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