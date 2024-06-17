Саутгейт поделился мнением об игре Александера-Арнольда в полузащите

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру Трента Александера-Арнольда в первом матче на Евро-2024 против сборной Сербии.

Английская национальная команда начала выступление на турнире с победы (1:0). Футболист «Ливерпуля» вышел в стартовом составе, заняв позицию в середине поля, а на 69-й минуте был заменён на Конора Галлахера.

«Должен сказать, он очень старался, чтобы выбирать правильную позицию. Думаю, он действительно хорошо адаптировался и умело распоряжался мячом. В нашем распоряжении большой состав, мы должны его использовать», – заявил в интервью BBC Гарет Саутгейт.