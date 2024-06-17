Канселу оценил работу Роберто Мартинеса в сборной Португалии

Крайний защитник Жоау Канселу высоко оценивает шансы сборной Португалии под руководством Роберто Мартинеса.

Испанец занял должность в начале 2023 года. При нём португальская национальная команда уверенно прошла отборочный этап Евро-2024, выиграв все десять матчей с общей разницей голов 36:2.

«С первого дня Мартинес помог мне чувствовать себя непринуждённо. Он близок с игроками, у него интересные идеи, он любит атакующий футбол. Мне нравится его подход. Он изменил ситуацию, когда возглавил нашу команду, быстро адаптировался, и мы надеемся его порадовать», – передаёт Mundo Deportivo высказывания футболиста «Манчестер Сити», арендованного «Барселоной».

Во вторник Португалия стартует на Евро-2024 – соперником будет сборная Чехии.