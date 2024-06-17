Кейн оценил игру Беллингема

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что думает о выступлении своего товарища по команде Джуда Беллингема.

Именно полузащитник мадридского «Реала» отметился единственным голом в матче против сборной Сербии, который прошёл в рамках первого тура группового этапа Евро-2024.

«Беллингем – невероятный игрок, – высказывается Кейн в послематчевом интервью. – Он заслуживает всех похвал, которые сейчас получает. Всё дело в его манере игры, уверенности, способности влиять на ход матча. Для игроков его позиции важно забивать, и он это делает», – заявил в интервью BBC Sport капитан «трёх львов».