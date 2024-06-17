Стойкович: «Сборная Сербии не заслужила поражения от Англии»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился мыслями о проигранном матче со сборной Англии (0:1).

Сербы не смогли отнять очки у фаворита группы, уступив в поединке первого тура. Единственный гол на 13-й минуте забил Джуд Беллингем.

«Хороший матч, обе команды показали высокое качество. Англия – очень сильный соперник, но мы сыграли смело. После некоторых изменений нам удалось добиться того, к чему мы стремились, – мы контролировали мяч и вынудили англичан защищаться. Я горжусь проделанной работой, мы не заслужили поражения. Теперь нам нужно восстановить силы и подготовиться к матчу со Словенией», – передаёт официальный сайт УЕФА комментарии Стойковича.