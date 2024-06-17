Беллингем в 15-й раз с начала сезона получил награду игроку матча

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем в очередной раз был признан лучшим игроком матча.

20-летний футболист мадридского «Реала» помог англичанам выиграть поединок первого тура группового этапа Евро-2024 против Сербии (1:0), забив единственный мяч. Именно Беллингем был официально признан лучшим игроком встречи – для него это уже 15-я подобная награда с начала клубного сезона-2023/24 во всех турнирах.

Напомним, Джуд Беллингем был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша испанской Ла Лиги, а также завоевал чемпионский титул в составе «Реала». К победе в чемпионате страны «сливочные» добавили триумф в Лиге чемпионов и Суперкубке Испании.