Австрия – Франция: С кем Мбаппе разделит стартовые составы

Четвёртый игровой день на Евро-2024 закроют сборные Австрии и Франции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предугадывает стартовые составы на этот матч.

Австрия: Пенц, Мвене, Пош, Дансо, Вебер, Гриллич, Зайвальд, Баумгартнер, Забитцер, Лаймер, Грегорич.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Упамекано, Салиба, Кунде, Рабио, Канте, Гризманн, Дембеле, Тюрам, Мбаппе.

Матч Австрия – Франция в Дюссельдорфе стартует сегодня, 17 июня, в 22 часа по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию этой игры можно будет посмотреть здесь.

Кирилл Иванцов