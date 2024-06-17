Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Словения 1 1
Дания 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Австрия 0 0
Франция 0 0
Польша 1 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Австрия – Франция: С кем Мбаппе разделит стартовые составы

17 Июня 2024 • 10:50 Комментировать
Австрия
...
Франция
1 6.20 X 4.50 2 1.55
Через 10 ч. 52 мин.

Четвёртый игровой день на Евро-2024 закроют сборные Австрии и Франции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предугадывает стартовые составы на этот матч.

Австрия: Пенц, Мвене, Пош, Дансо, Вебер, Гриллич, Зайвальд, Баумгартнер, Забитцер, Лаймер, Грегорич.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Упамекано, Салиба, Кунде, Рабио, Канте, Гризманн, Дембеле, Тюрам, Мбаппе.

Матч Австрия – Франция в Дюссельдорфе стартует сегодня, 17 июня, в 22 часа по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию этой игры можно будет посмотреть здесь.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Австрии

Новости по матчу

Сегодня, 17 Июня
09:00
​Назван фаворит матча Австрия – Франция
02:54
Бесплатный прогноз и ставка на матч Австрия – Франция Евро-2024 – 17 июня 2024
02:22
Австрия - Франция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Июня
19:45
Булыкин: «Мбаппе – главный козырь сборной Франции»
19:14
Ставка и прогноз на матч Австрия — Франция чемпионата Европы — 17 июня 2024
19:04
Мбаппе упомянул Месси, говоря о лидерстве
18:59
Мбаппе высказался о своей позиции
18:45
Мбаппе оценил сборную Испании
18:39
Мбаппе оценил экс-менеджера «Локомотива» Рангника
18:33
Мбаппе ответил, отпустит ли его «Реал» на Олимпиаду
16:10
Австрия – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle
10:28
Семшов назвал главного фаворита Евро-2024
03:17
Упамекано: «Мусиала – волшебник»
15 Июня
23:48
Ставка и прогноз на точный счёт матча Австрия — Франция Евро 2024 — 17 июня 2024
22:12
Рафинья отреагировал на слова Мбаппе о сложности Евро и чемпионата мира
18:43
Тюрам: Мбаппе не мешает мне в сборной Франции
18:36
Маркус Тюрам: «Я красивее Мбаппе – я не похож на черепашку-ниндзя»
13:21
Мбаппе: «Франция – фаворит Евро-2024? Нас это не волнует»
14 Июня
23:04
Бесплатная ставка и прогноз на матч Австрия – Франция Евро-2024 – 17 июня 2024
21:31
Камоцци назвал фаворита чемпионата Европы – 2024
05:28
Амброзини назвал главного фаворита Евро-2024
00:24
Дешам ещё не принял решение по Салиба 2
13 Июня
19:41
Мбаппе снова не тренировался в общей группе сборной Франции
15:46
Мбаппе: «Это мой первый нормальный Евро»
14:03
В сборной Франции есть проблемы со здоровьем перед Евро-2024
09:10
Кто выиграет Евро-2024
00:22
Мбаппе раскрыл свою дополнительную мотивацию перед Евро-2024
12 Июня
02:13
Мбаппе оценил силу сборной Германии
10 Июня
03:34
Жиру назвал свои цели на Евро-2024
03:08
Линекер: «Не понимаю, чем Салиба не устраивает Дешама»
01:46
Дешам прокомментировал ничью сборной Франции в матче с Канадой
01:36
Мбаппе ответил на вопрос о своей травме
09 Июня
23:59
Рангник рассказал, насколько тяжело было отказать «Баварии»
14:27
Балахнин назвал главного фаворита чемпионата Европы
02 Июня
10:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Австрия – Франция Евро-2024 – 17 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АВСТРИЯ ФРАНЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» Маттеус назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой «Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира Тренировка Роналду в сборной Португалии вынужденно прерывалась Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой «Зенит» подрезал голкипера у «Спартака» и забирает лидера «Локо», украинский бомбардир едет в «Атлетико»: главные трансферы и слухи недели Стало известно, кто может покинуть «Спартак» в случае прихода Горшкова Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.06.24 в 16:00
Румыния Румыния
Украина Украина
3.40 3.40 2.17
Видео
17.06.24 в 19:00
Бельгия Бельгия
Словакия Словакия
1.74 3.60 5.00
Видео
17.06.24 в 22:00
Австрия Австрия
Франция Франция
6.40 3.75 1.59
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Июня
11:03 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин выделил сборную, с которой будет неприятно играть фаворитам Евро-2024
10:32 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин оценил игру сборной Словении против Дании
09:57 · Чемпионат Европы 2024
Фердинанд не понимает, почему Саутгейт не выпустил Палмера в матче с Хорватией
09:49 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой рассказал, на что поставить в матче Украины и Румынии
09:43 · Чемпионат Европы 2024
Деспотович: «Сербия могла победить такую сборную Англии»
09:36 · Чемпионат Европы 2024
Писарев отметил чутьё Кумана после победы сборной Нидерландов
09:31 · Чемпионат Европы 2024
Генич сделал прогноз на матч Бельгия - Словакия
09:26 · Чемпионат Европы 2024
Гасилин дал прогноз на матч Франции и Австрии
09:21 · Чемпионат Европы 2024
Ричардс: «Беллингем очень хорошо контролировал игру»
09:08 · Чемпионат Европы 2024
Вьештица: «Сербы не заслужили поражения от Англии»
09:00 · Чемпионат Европы 2024
​Назван фаворит матча Австрия – Франция
08:51 · Чемпионат Европы 2024
Тен Хаг объяснил, почему Грилиш и Рэшфорд не попали в сборную Англии
08:43 · Чемпионат Европы 2024
Джанашия: «На этом Евро с Грузией все будет хорошо»
08:32 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Румынии высказался о встрече с Украиной на Евро-2024
08:26 · Чемпионат Европы 2024
Рангник рассказал, что думает о сборной Франции
Все новости