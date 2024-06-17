Бельгия – Словакия: Угадываем стартовые составы от Тедеско и Кальцоны

В среднем слоте понедельника на Евро-2024 сыграют сборные Бельгии и Словакии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

Бельгия: Кастельс, Кастань, Витсель, Фас, Кюйпер, Онана, Вермирен, Карраско, де Брёйне, Троссар, Лукаку.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Куцка, Гараслин, Боженик, Шранц.

Матч Бельгия – Словакия состоится сегодня, 17 июня, в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов