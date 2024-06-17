Сборная Англии установила рекорд чемпионата Европы

Английская национальная команда стартовала на Евро-2024 с сухой победы над Сербией (1:0).

Автором единственного точного удара стал Джуд Беллингем – он забил на 13-й минуте. По данным Opta, Англия стала первой в истории командой, не пропустившей в пяти подряд матчах групповой стадии чемпионата Европы.

Серия стартовала ещё в 2016 году, когда англичане сыграли 0:0 со Словакией. Пятью годами позднее – на Евро-2020 – «трём львам» удалось минимально победить Хорватию и Чехию, а в игре с Шотландией была зафиксирована нулевая ничья.

Последний пропущенный гол сборной Англии в группе Евро датирован 16 июня 2016 года – его автором стал Гарет Бэйл из сборной Уэльса.