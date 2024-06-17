Саутгейт – о победе сборной Англии: «Сегодня пришлось страдать»

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопросы журналистов после победы в матче против Сербии (1:0).

Англичане набрали три очка во встрече первого тура групповой стадии Евро-2024 благодаря голу Джуда Беллингема, забитому на 13-й минуте.

«Нам противостоял сильный соперник, пришлось страдать. Мы смогли выстоять под давлением, что очень важно.

Мне понравилась игра, особенно в первом тайме – мы хорошо владели мячом. Во втором тайме всё шло не совсем так, как нужно, но было важно удержать победный счёт», – приводит официальный сайт УЕФА высказывания Саутгейта.

Сборная Англии возглавляет группу C после первого тура. Следом идут команды Дании и Словении, сыгравшие вничью (1:1). Сербия пока занимает последнюю строчку.