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Чемпионат Европы по футболу 2024

В матче Сербия – Англия был установлен антирекорд Евро по количеству ударов

17 Июня 2024 • 00:38 Комментировать
Сербия
0:1
Англия

Сборные Сербии и Англии выдали не самый зрелищный матч в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

Уже на 13-й минуте зрители увидели забитый гол, автором которого стал полузащитник «трёх львов» Джуд Беллингем, но на этом команды остановились – встреча завершилась минимальной победой англичан. Более того, как докладывает Opta, в матче был установлен антирекорд чемпионата Европы за всё время сбора данных (с 1980 года) по суммарному количеству ударов – их набралось всего 11 (Сербия пробила шесть раз, Англия – пять).

Команда Гарета Саутгейта возглавила группу C после первого тура. 20 июня сборная Англии сыграет против Дании. В тот же день Сербия встретится со Словенией.

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