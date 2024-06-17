Кейн: «Было тяжело, но сборная Англии победила заслуженно»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победный старт своей команды на чемпионате Европы.

Коллектив Гарета Саутгейта взял верх над сборной Сербии – 1:0. Единственным голом отметился Джуд Беллигем, забивший на 13-й минуте.

«Было непросто, но мы заслуженно победили. Мы знали, что сегодня будет непросто, ведь в составе Сербии много хороших игроков, соперник представлял серьёзную угрозу.

Во втором тайме был период, когда нас прижали в собственной штрафной, было трудно выбраться. Но в итоге мы добыли три очка. Приятно начать турнир с победы», – заявил в беседе с BBC Гарри Кейн.