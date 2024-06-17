Беллингем прокомментировал победу сборной Англии в первом матче на Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился мыслями об игре команды в матче первого тура группового этапа против Сербии (1:0).

Футболист мадридского «Реала» вывел «трёх львов» вперёд на 13-й минуте встречи – этого хватило для победы.

«Хорошая игра. Сербия показала себя качественной, крепкой командой. Важно было подойти к игре подготовленными – наш персонал справился с обязанностями. Сегодня мы все знали свои роли. Все настроены позитивно, теперь переходим к следующему матчу.

Джуд Беллингем – это не только я сам. За мной стоит невероятная поддержка», – заявил в беседе с BBC 20-летний игрок.