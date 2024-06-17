Англия выиграла все четыре первых матча на крупных турнирах под руководством Саутгейта

Сборная Англии одержала победу в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Сербии (1:0).

Гол Джуда Беллингема, забитый на 13-й минуте, так и остался единственным в поединке. Таким образом, как отмечает Squawka, англичане выиграли все четыре первых матча на крупных турнирах (чемпионам мира и чемпионат Европы) при Гарете Саутгейте. На ЧМ-2018 был обыгран Тунис (2:1), тремя годами позднее «три льва» добыли победу над Хорватией в первой игре Евро-2020, а на ЧМ-2022 всё началось с разгрома сборной Ирана (6:2).

Контракт Гарета Саутгейта истекает в конце текущего года. Пока неясно, сохранит ли наставник свой пост после завершения чемпионата Европы.