Типичный «южный выход»: три лучших игрока матча Сербия – Англия

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Ох уж этот Гарет Саутгейт, широко известный в узких кругах как «южный выход». Обладая такой россыпью звёзд, ставит самый «тошнотворный» футбол Евро-2024. Добивается результата, продолжает идти к цели, но смотреть на этот путь не очень весело. Мягко говоря. Форварды в этом матче просто «умерли»: непонятным образом завял Кейн, вязкая оборона англичан съела просто всех сербов – Влаховича, Митровича, Йовича.

Кто же добрался до хороших оценок? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 6:6, в створ – 2:3, угловые – 2:1. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА СЕРБИЯ – АНГЛИЯ

КАЙЛ УОКЕР – 7,5. Индивидуально, матч, ужасающий почти для каждого футболиста, вышедшего на поле. С трудом выделим лишь трио англичан, хоть как-то старавшихся в этой скуке.

Кайл Уокер выступил диспетчером правого фланга, перещеголяв по обостряющим передачам даже Трента. Именно он запустил Букайо Сака в забег на победный гол, именно он совершил два перехвата и отдал 60 точных передач. К тому же, легко выиграл фланг у Костича и Младеновича.

ДЕКЛАН РАЙС – 7,5. Мастер возврата мяча. Сколько же Райс собрал бесхозных мячей в центре поля, сколько добыл лёгким толчок в единоборстве. От своей штрафной до чужой вспахал всё полностью, замучил Гуделя и Лукича (два отбора и два перехвата), из своих 79 передач неточными сделал только три.

ДЖУД БЕЛЛИНГЕМ – 8,0. Не только за победный гол и лидерские качества. Беллингем тянул эту сборную Англии, пытался хоть как-то разгонять активность, в том числе и дерзкими разговорами с жёсткими сербами.

Выиграл 10 единоборств из 14, отдал четыре точные диагонали за четыре попытки, заработал три штрафных удара и трижды отобрал мяч на чужой половине поля. Джуд старался, боролся, сыграл очень полезно, но даже он в системе Саутгейта не смотрелся ярко.