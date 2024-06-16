Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией

Сборные Сербии и Англии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 16 июня.

Один из главных фаворитов Евро-2024 открывал для себя турнир игрой против команды, за которую болеют почти все россияне ввиду отсутствия на турнире своей сборной. Братские сербы в первом туре получили соперника очень серьёзного, в старте у Саутгейта вышла просто россыпь звёзд: Беллингем, Сака, Райс, Фоден, Трент, Кейн. Максимально боевитый состав «трёх львов» сразу же забрал мяч и стал раскачивать оборону соперника.

Поначалу показалось, что первые минуты уйдут на разведку и «ватокат». Так и происходило 10 минут, а вот потом удался у Кайла Уокера разрезающий пас. По правому краю забежал Букайо Сака, мяч получил и через ногу защитника навесил, а завершающий удар головой нанёс Джуд Беллингем – 0:1.

Быстрый гол англичан убаюкал, хотя они и так скоростей включить не успели. В этом сонном царстве чуть не привёз Трент, попавший под прессинг Митровича. Форвард мяч забрал, подработал под правую ногу и пробил рядом со штангой. На это ТАА ответил шикарным перехватом. Трент завладел мячом после передачи Влаховича и отдал на рывок Уокеру. Кайл прострелил отлично, но Кейн и Фоден почему-то оставили дальнюю штангу пустой.

А больше интересных событий в первом тайме и не случилось. «Сухая» игра с большим количеством единоборств – перед самым перерывом Костичу даже пришлось покинуть поел из-за травмы. Уже после перерыва состоялась вторая замена сербов: Илич вышел вместо Гуделя. Первой перестановки от Саутгейта пришлось ждать до 69-й минуте: Галлахер появился, Трент ушёл отдыхать. ТАА ещё пару раз отдал передачу, которую сербы смогли перехватить. А Гарет Саутгейт не мог позволить себе риска.

В ужасающе убаюкивающем стиле Англия играла. Не хотели англичане добивать сербов, хотя кажется, что могли. А сербы пытались что-то изменить, но атаки совсем не получались – сплошной сумубр. А Кейн мог снять вопросы по победителю, продавив оппонента после кросса Фодена. Форвард пробил плотно, однако Райкович смог перевести мяч в перекладину. Всё на этом.

Ну что, вот мы и увидели самый скучный матч Евро-2024. Сборная Англии в своём стиле добыла победу над Сербией.