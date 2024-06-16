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Чемпионат Европы по футболу 2024

Канселу ответил, считает ли нынешнюю сборную Португалии сильнейшей в истории

16 Июня 2024 • 23:45 Комментировать
Португалия
...
Чехия
1 1.55 X 4.50 2 6.60
18.06 22:00

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу высказался о силе сборной Португалии.

Во вторник португальцы стартуют на Евро-2024 матчем против сборной Чехии. По распространённому мнению, нынешнее поколение португальских игроков – одно из сильнейших в истории, поэтому команда Роберто Мартинеса считается одним из фаворитов турнира.

«Сильнейшая сборная Португалии за всю историю? У нас очень качественная команда, но сложно сказать. В прошлом мы уже видели сильные поколения – например, в 2004 году, когда Португалия с феноменальными игроками добралась до финала домашнего Евро. Также была команда 2016 года, выигравшая турнир. Мы тоже войдём в историю, если повторим этот успех. Надеюсь, у нас это получится», – цитирует Mundo Deportivo Канселу, арендованного «Барселоной» у «Манчестер Сити».

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