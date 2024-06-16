Линекер объяснил роль Кейна в сборной Англии: «Он создаёт пространство для других»

Знаменитый экс-футболист Гари Линекер высказался об игре Гарри Кейна.

Форвард «Баварии» славится умением своевременно отходить назад, чтобы помогать своей команде в развитии атак, однако в сегодняшней встрече чемпионата Европы со сборной Сербии капитан «трёх львов» аномально редко взаимодействует с мячом.

«Кейну необязательно жертвовать собой ради команды – он всё ещё может забивать, находясь в штрафной площади. Он не будет переживать по этому поводу. У него своя роль: сейчас он не опускается глубоко, как делал это раньше, а вынуждает Сербию садиться глубоко к воротам, создавая тем самым пространство для креативных игроков позади себя. Он думает о том, как отправить мяч в сетку, а не об общем количестве касаний», – цитирует BBC Линекера.