Тен Хаг: «Беллингем играет великолепно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил игру полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

20-летний футболист мадридского «Реала» забил первый гол «трёх львов» на Евро-2024 – произошло это уже на 13-й минуте матча первого тура группового этапа против Сербии.

«Джуд Беллингем играет великолепно. Я считаю его двигателем сборной Англии. Он атакует, но никогда не забывает про защиту», – цитирует Madrid Zone нидерландского рулевого.

Второй тайм матча сборных Англии и Сербии уже стартовал. Следить за его событиями можно на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.