Беллингем – самый молодой европейский игрок, сыгравший в трёх крупных турнирах со сборной

Футболист мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем стал рекордсменом европейского футбола.

20-летний хавбек вышел в стартовом составе англичан в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против сборной Сербии. Согласно сведениям Opta, Беллингем – первый европейский игрок, принявший участие в трёх крупных турнирах со сборной (чемпионат мира и чемпионат Европы) до своего 21-летия. Ранее Джуд выступил на Евро-2020 и ЧМ-2022.

Именно Беллингем открыл счёт на 13-й минуте сегодняшнего поединка. Для представителя «Реала» этот гол стал первым в рамках финальной стадии чемпионата Европы.