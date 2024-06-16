Кейн всего дважды коснулся мяча в первом тайме матча Англия – Сербия

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не слишком вовлечён в развитие атак своей команды в поединке со сборной Сербии.

Коллектив Гарета Саутгейта ведёт в счёте к перерыву благодаря точному удару Джуда Беллингема на 13-й минуте. Что любопытно, лидер и капитан «трёх львов» Гарри Кейн совершил всего два касания за весь первый тайм – самый низкий показатель среди всех игроков на поле. Предпоследний среди англичан – голкипер Джордан Пикфорд (18 касаний), а лидирует всё тот же Джуд Беллингем – 56.

Напомним, именно Гарри Кейн лидирует в списке лучших бомбардиров сборной Англии всех времён – 63 гола.

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