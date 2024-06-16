Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Словения 1 1
Дания 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Австрия 0 0
Франция 0 0
Польша 1 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн всего дважды коснулся мяча в первом тайме матча Англия – Сербия

16 Июня 2024 • 23:01 Комментировать (1)
Сербия
0:1
Англия
1 7.40 X 4.50 2 1.50
2-й тайм

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не слишком вовлечён в развитие атак своей команды в поединке со сборной Сербии.

Коллектив Гарета Саутгейта ведёт в счёте к перерыву благодаря точному удару Джуда Беллингема на 13-й минуте. Что любопытно, лидер и капитан «трёх львов» Гарри Кейн совершил всего два касания за весь первый тайм – самый низкий показатель среди всех игроков на поле. Предпоследний среди англичан – голкипер Джордан Пикфорд (18 касаний), а лидирует всё тот же Джуд Беллингем – 56.

Напомним, именно Гарри Кейн лидирует в списке лучших бомбардиров сборной Англии всех времён – 63 гола.

На сайте LiveResult доступна текстовая трансляция матча Англия – Сербия.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Англии Сборная Сербии евро-2024 Гарри Кейн Джордан Пикфорд Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Июня
23:25
Линекер объяснил роль Кейна в сборной Англии: «Он создаёт пространство для других»
23:17
Тен Хаг: «Беллингем играет великолепно»
23:09
Беллингем – самый молодой европейский игрок, сыгравший в трёх крупных турнирах со сборной
23:01
Кейн всего дважды коснулся мяча в первом тайме матча Англия – Сербия
22:52
Саутгейт проводит 96-й матч у руля сборной Англии – третий показатель в истории
22:41
Беллингем – третий в списке самых молодых авторов гола сборной Англии на Евро
22:25
Беллингем впервые в карьере забил на Евро
22:22
Беллингем открыл счёт в матче Сербия - Англия
21:45
Тен Хаг: «Полузащита сборной Англии – лучшая на Евро»
21:18
Кейн побьёт рекорд сборной Англии, принадлежавший Эшли Коулу
21:05
Сербия и Англия назвали составы на матч Евро-2024
19:14
На фанатов Сербии могли напасть не англичане, а албанцы
19:09
Деменко не считает Англию явным фаворитом матча с Сербией
18:25
Фанаты сборных Сербии и Англии подрались перед матчем Евро-2024 1
17:29
Суперкомпьютер оценил шансы Сербии обыграть Англию на Евро-2024
14:42
Кака оценил Беллингема
13:18
Сёмин объяснил, почему Англия — одна из фаворитов Евро-2024
11:00
Сербия – Англия: Вероятные стартовые составы на вечерний матч чемпионата Европы
10:55
Кейн: «Благодаря выступлениям за «Баварию» меня стали больше уважать» 1
02:33
Тренер сборной Сербии: «Будет лучше, если Беллингем не сыграет против нас»
02:22
Сербия - Англия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:41
Бесплатный прогноз и ставка на матч Сербия – Англия ЧЕ-2024 – 16 июня 2024
15 Июня
23:18
Кейн высказался об игре сборной Германии в матче с Шотландией
22:47
Кейн: «Победа на крупном турнире была бы вершиной успеха для сборной Англии»
22:08
Кейн: «Англия заслужила быть в числе фаворитов Евро»
21:33
Гладилин: «Сербия не слабее Англии, будет борьба»
21:31
Сербия – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle
21:31
Рискованная ставка и прогноз на матч Сербия — Англия чемпионата Европы — 16 июня 2024
21:04
Тадич: «Не думаю, что Англия недооценивает Сербию»
20:38
​Влахович: «Кейн - один из лучших в мире»
20:30
Наставник сборной Сербии высказался перед игрой с Англией
19:55
Влахович: «Сборная Англии – одна из сильнейших команд на Евро-2024»
19:50
Влахович обратился к болельщикам сборной Сербии перед игрой с Англией
17:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Сербия — Англия Евро-2024 — 16 июня 2024
17:37
Канчельскис оценил шансы сборной Сербии в матче с Англией
13:49
В Англии определились с будущим Саутгейта в сборной 1
10:17
Булыкин назвал двух главных фаворитов чемпионата Европы
09:34
​Эксперты оценили шансы сборной Сербии обыграть сборную Англии
00:30
Прогноз на точный счёт матча Сербия — Англия Евро 2024 — 16 июня 2024
14 Июня
18:41
Грушевский: Не удивлюсь, если Англия оступится на первой стадии плей-офф
13:31
Кардашьян одобряет: Сборная Англии будет использовать специальное кольцо во время Евро-2024
01:26
Галлахер рассказал, как мог сыграть за Шотландию
00:47
Галлахер: «Знаю, что есть гораздо более талантливые атакующие игроки, чем я» 1
13 Июня
22:57
Кейн оценил свой первый сезон в «Баварии»
20:52
Кечинов: «У Сербии хорошие шансы выйти в плей-офф»
16:24
«Это смешно»: Пол Инс не считает сборную Англии великой
13:37
Защитник сборной Англии вернулся к тренировкам
12:16
Актуальная ставка и прогноз на матч Сербия – Англия Евро-2024 – 16 июня 2024
09:10
Кто выиграет Евро-2024
12 Июня
14:56
Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 2
14:05
Бывший тренер сборной России объяснил, почему Англия ещё долго не выиграет международный трофей 1
12:59
Важный игрок сборной Англии пропустил тренировку перед Евро-2024 – названа причина
05:27
Энтони Гордон: «В сборной Англии никогда не было такой конкуренции, как сейчас»
11 Июня
15:45
Силкин назвал игрока, за которым будет пристально сделать на Евро
10:47
Руни: «Сака – это игрок, который способен изменить ход матча и добыть результат»
10:21
«Манчестер Юнайтед» определился с планами на Саутгейта 1
09 Июня
01:42
Шоу: «Хочу сыграть в первом матче на Евро-2024, но не буду рисковать»
00:34
Шоу – о своей травме: «Мне не следовало играть в том матче»
08 Июня
18:13
Саутгейт высказался о травме Стоунса перед стартом Евро-2024
07 Июня
15:38
Матич отреагировал на отсутствие в сборной Англии Рэшфорда и Грилиша
03:09
Саутгейт назвал причину исключения Магуайра из состава сборной Англии на Евро
02:25
Саутгейт объяснил, почему включил Шоу в финальную заявку на Евро-2024
03 Июня
12:40
Игрок «Спартака» Чернов: На Евро-2024 буду поддерживать Сербию и Бабича
00:30
Саутгейт: «Майну провёл потрясающий сезон»
02 Июня
22:11
Поттер решил, где хочет работать 1
18:05
Саутгейт: «Беллингем провёл феноменальный год»
01 Июня
20:32
Актуальная ставка и прогноз на матч Сербия – Англия Евро-2024 – 16 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕРБИЯ АНГЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Francisco Gento
16 Июня 2024 в 23:53
Сб. Англии разочаровала
Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» Маттеус назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 «Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой «Зенит» подрезал голкипера у «Спартака» и забирает лидера «Локо», украинский бомбардир едет в «Атлетико»: главные трансферы и слухи недели Руни: «Всегда говорил Роналду, что он уродлив» Стало известно, кто может покинуть «Спартак» в случае прихода Горшкова Известна трансферная цель «Спартака» Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ»
Спортивные новости
Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Польша Польша
Нидерланды Нидерланды
1
2
4.60 3.85 1.74
Видео
Окончен
Словения Словения
Дания Дания
1
1
4.30 3.30 1.93
Видео
100 мин
Сербия Сербия
Англия Англия
0
1
5.00 3.60 1.74
Видео
17.06.24 в 16:00
Румыния Румыния
Украина Украина
3.40 3.40 2.17
Видео
17.06.24 в 19:00
Бельгия Бельгия
Словакия Словакия
1.74 3.60 5.00
Видео
17.06.24 в 22:00
Австрия Австрия
Франция Франция
6.40 3.75 1.59
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июня
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Канселу ответил, считает ли нынешнюю сборную Португалии сильнейшей в истории
23:25 · Чемпионат Европы 2024
Линекер объяснил роль Кейна в сборной Англии: «Он создаёт пространство для других»
23:17 · Чемпионат Европы 2024
Тен Хаг: «Беллингем играет великолепно»
23:09 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем – самый молодой европейский игрок, сыгравший в трёх крупных турнирах со сборной
23:01 · Чемпионат Европы 2024
Кейн всего дважды коснулся мяча в первом тайме матча Англия – Сербия 1
22:52 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт проводит 96-й матч у руля сборной Англии – третий показатель в истории
22:50 · Чемпионат Европы 2024
Защитник сборной Дании: «У меня побежали мурашки от поддержки наших болельщиков»
22:41 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем – третий в списке самых молодых авторов гола сборной Англии на Евро
22:27 · Чемпионат Европы 2024
Дркушич высказался после дебюта на Евро
22:25 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем впервые в карьере забил на Евро
22:22 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем открыл счёт в матче Сербия - Англия
22:16 · Чемпионат Европы 2024
Эриксен рассказал, что чувствовал после своего гола
22:09 · Чемпионат Европы 2024
Юльманн объяснил, почему сборная Дании упустила победу в матче со Словенией
22:01 · Чемпионат Европы 2024
Эриксен признан лучшим игроком матча Дания – Словения
21:54 · Чемпионат Европы 2024
Облак высказался после ничьей с Данией
Все новости