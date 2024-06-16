Саутгейт проводит 96-й матч у руля сборной Англии – третий показатель в истории

Гарет Саутгейт стал третьим в списке тренеров с наибольшим количеством матчей во главе сборной Англии.

Сегодняшний поединок первого тура группового этапа Евро-2024 – 96-й для «трёх львов» под руководством нынешнего наставника. По данным Squawka, Саутгейт обошёл по этому показателю сэра Бобби Робсона (95). Только сэр Уолтер Уинтерботтом и сэр Альф Рэмси провели у руля английской национальной команды больше игр.

На сайте LiveResult можно наблюдать за ходом встречи сборных Англии и Сербии в режиме текстовой трансляции. К перерыву англичане ведут с минимальным счётом благодаря голу Джуда Беллингема, забитому на 13-й минуте.