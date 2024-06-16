Защитник сборной Дании: «У меня побежали мурашки от поддержки наших болельщиков»

Александр Бах, защитник сборной Дании, высказался после ничьей со Словенией в матче чемпионата Европы – 2024.

Напомним, встреча прошла в воскресенье и завершилась ничьей, национальные команды забили друг другу по одному голу.

- Конечно, это важный день для меня, потому что это мой первый чемпионат Европы. Должен признаться, у меня мурашки побежали от такой поддержки датских болельщиков. Это было похоже на игру на дома, но, конечно, я разочарован тем, что мы набрали только одно очко, - передаёт слова игрока пресс-служба УЕФА.

В следующем матче Дания встретится с Англией, встреча пройдёт 20 июня и начнётся в 19:00 по мск.