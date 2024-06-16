Беллингем – третий в списке самых молодых авторов гола сборной Англии на Евро

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем удачно начал выступление на чемпионате Европы.

Уже на 13-й минуте встречи со сборной Сербии представитель мадридского «Реала» зажёг своё имя на табло, поразив ворота. По информации MisterChip, Беллингем стал третьим самым молодым игроком, забившим за сборную Англии на Евро (20 лет и 353 дня). В ещё более юном возрасте это делали только Уэйн Руни (18 лет и 237 дней) и Майкл Оуэн (20 лет и 189 дней).

На сайте LiveResult можно наблюдать за дальнейшими событиями поединка сборной Англии против Сербии в режиме текстовой онлайн-трансляции.

В активе Джуде Беллингема четыре гола в 30 матчах за национальную команду.