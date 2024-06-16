Дркушич высказался после дебюта на Евро

Ваня Дркушич, защитник сборной Словении, дал свой комментарий после ничейного матча с Данией на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, встреча прошла в воскресенье и завершилась вничью, команды забили друг другу по одному мячу.

Отметим, что Дркушич, выступавший в минувшем сезоне за «Сочи», начинал матч с первых минут.

- Это была моя первая игра на крупном турнире, и вначале я немного нервничал, но при поддержке наших болельщиков все оказалось легко. Наша самая большая сила – это атмосфера в команде и то, насколько сплочены наши болельщики. Мы показали это сегодня и получили результат, на который можем опираться, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.