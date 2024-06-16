Беллингем впервые в карьере забил на Евро

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отпраздновал свой дебютный гол на чемпионате Европы.

Футболист мадридского «Реала» вывел «трёх львов» вперёд уже на 13-й минуте матча первого тура группового этапа Евро-2024 против Сербии. Для 20-летнего хавбека это первый забитый мяч в финальной стадии турнира. Беллингем принял участие в трёх матчах Евро-2020, но тогда ограничился тремя выходами на замену, так и не сумев отличиться. На нынешний розыгрыш игрок приехал уже в качестве одного из лидеров своей национальной команды.

Следить за матчем сборных Англии и Сербии можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.