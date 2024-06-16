Эриксен рассказал, что чувствовал после своего гола

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен побеседовал с журналистами после матча против сборной Словении (1:1).

32-летний футболист забил единственный гол датчан в поединке. Именно представитель «Манчестер Юнайтед» в итоге был признан лучшим игроком встречи.

Три года назад хавбек пережил остановку сердца в матче первого тура Евро-2020 против сборной Финляндии. По словам Эриксена, сегодня он не думал о тех событиях: «Я был очень доволен, когда забил, поскольку никогда ранее не забивал на Евро. Но в моих мыслях не было ничего, кроме футбола. Я просто был счастлив помочь команде. В этот раз всё совсем не так, как на прошлом Евро. К счастью, с тех пор уже прошло много матчей. Играть на Евро – это всегда нечто особенное», – приводит официальный сайт УЕФА слова Эриксена.