Юльманн объяснил, почему сборная Дании упустила победу в матче со Словенией

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился мыслями о матче против Словении (1:1).

Датчане вышли вперёд на 17-й минуте благодаря точному удару Кристиана Эриксена. Команда Юльманна сохраняла преимущество вплоть до 77-й минуты, когда Эрик Янжа сравнял счёт и принёс ничью словенцам.

«Думаю, мы хорошо провели первый тайм, но после 70-й минуты ощущалась нехватка энергии. Мы стали играть слишком пассивно, нам не хватало интенсивности. Была отличная контратака, которую мы не реализовали.

Иногда, когда ты ведёшь 1:0 и не забиваешь второй, внутри тебя что-то происходит. Вот почему было важно увеличить преимущество», – цитирует официальный сайт УЕФА Юльманна.