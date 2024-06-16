Эриксен признан лучшим игроком матча Дания – Словения

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен получил награду лучшему игроку матча.

Датчане сыграли вничью с соперниками из Словении в поединке первого тура групповой стадии Евро-2024 (1:1). Эриксен стал автором забитого мяча, открыв счёт на 17-й минуте. Как сообщает УЕФА, именно хавбек «Манчестер Юнайтед» был признан лучшим игроком встречи. 32-летний лидер сборной Дании не только отметился голом, но и чаще всех на поле бил по воротам (пять раз) и создал наибольшее количество голевых моментов (семь).

Как сообщалось ранее, Эриксен стал рекордсменом среди полузащитников за последние 12 лет по суммарному количеству ударов и передач под удар в матче Евро.