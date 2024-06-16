Облак высказался после ничьей с Данией

Вратарь сборной Словении Ян Облак дал свой комментарий после ничейного матча с Данией на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, встреча прошла в воскресенье и завершилась вничью, национальные команды забили друг другу по одному мячу.

- Это был трудный матч. Мы знали, чего ожидать, поскольку дважды встречались с ними в квалификации. Первые 20–30 минут мы, возможно, немного боялись, потому что некоторые наши игроки не привыкли к таким матчам, но после этого мы играли лучше, создали некоторые моменты и сумели забить, - передаёт слова вратаря словенской сборной пресс-служба УЕФА.