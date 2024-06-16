Тен Хаг: «Полузащита сборной Англии – лучшая на Евро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил силу сборной Англии.

Нидерландский специалист выступает в качестве эксперта на сегодняшнем матче чемпионата Европы между Англией и Сербией.

«Англичан не просто так считают фаворитами – у них фантастическая команда. Полузащита сборной Англии – лучшая среди всех на этом Евро. Также там есть Гарри Кейн, а качество на флангах тоже находится на высочайшем уровне», – цитирует UnitedStand тен Хага.

Встреча сборных Англии и Сербии стартует в 22:00 по московскому времени. В том же квартете выступают команды Дании и Словении, сыгравшие чуть ранее вничью (1:1) в очном поединке.