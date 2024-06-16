Кристенсен стал рекордсменом Евро – у него 100% точных передач в матче со Словенией

Центральный защитник сборной Дании Андреас Кристенсен завершил матч Евро-2024 против Словении с безупречным показателем точности передач.

Пасы футболиста «Барселоны» дошли до товарищей по команде в 89 случаях из 89. По данным Opta, за всё время сбора статистики (с 1980 года) ещё ни одному игроку не удавалось совершить столько передач в матче чемпионата Европы, не допустив при этом ни одной неточности.

Матч сборных Дании и Словении завершился вничью – 1:1. Датчане вышли вперёд усилиями Кристиана Эриксена на 17-й минуте, а в составе словенцев отличился Эрик Янжа, забивший на 77-й.

20 июня сборной Дании предстоит сыграть с Англией.