Дух РПЛ на Евро-2024: Трио лучших игроков матча Словения – Дания

Сборная Словении и сборная Дании расписали первый ничейный итог на чемпионате Европы 2024 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отобрало трёх лучших игроков этого матча группового этапа.

Статистика матча: владение мячом – 37:63, удары по воротам – 8:7, в створ – 2:4, угловые – 5:9.

Максимальное количество оценочных баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ТРИ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА СЛОВЕНИЯ – ДАНИЯ

КРИСТИАН ЭРИКСЕН – 8,0. Первый тайм стал блестящим в исполнении полузащитника «МЮ». Хавбек здорово вернулся на Евро. Его радиоуправляемые подачи со стандартов и с игры заставляли паниковать словенцев, ну и забитый гол был вполне логичен. Правда, после перерыва его диспетчерские дела пошли на спад.

ЭРИК ЯНЖА – 7,5. Оформил авторство словенского гола. Нанёс три удара по воротам в однотипных ситуациях. Сначала случайность, потом совпадение – и наконец закономерность. Специально караулил подборы около чужой штрафной площади на угловых своей команды и в конце концов достиг желаемого. Домашняя заготовка принесла пользу.

ЯКА БИЙОЛ – 8,0. На пару с другим нашим хорошим знакомым по РПЛ Ваней Дркушичем занимался сдерживанием Расмуса Хёйлунна из «Манчестер Юнайтед». Совершил двузначное число выносов (десять), более чем в два раза обогнав Кристенсена. И все пять подкатов Бийола оказались удачными.

Кирилл Иванцов