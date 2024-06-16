Петрушин назвал матч на Евро-2024, который больше всех разочаровал

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о прошедших матчах воскресного игрового дня чемпионата Европы.

- Как вам матч Словения – Дания? Датчане не разочаровали?

- Меня сама игра разочаровала. Из всех матчей, которые я видел, это была самая скучная. Просто не интересен такой футбол. Не зря болельщики постоянно свистели на трибунах. В других матчах и голов больше было забито, и игры смотрелись.

- Так сказался стартовый мандраж у команд или просто что-то не получалось?

- Понятно, что мандраж всегда присутствует в первых матчах на таких турнирах. Еще и потому, что от стартовых матчей многое зависит. Но у других сборных такая же ситуация, однако, они футбол демонстрировали. Если Словения много лет не попадала на Евро, то Дания в свое время была чемпионом Европы и показывала приличный футбол. Я хочу видеть на Евро футбол, а не катание мяча вперед, назад.

- Победа Нидерландов над Польшей была предсказуемой?

- Да. Все-таки уровень голландского футбола повыше. Так что результат этого матча меня не удивил.

- Главный тренер сборной Нидерландов Куман заявил, что его команда должна была забивать четыре мяча. Согласны с тем, что голландцы должны были побеждать крупнее?

- Согласен. Я вспоминаю прошлый чемпионат Европы, когда немцы начали турнир с крупной победы, а потом не вышли из группы. Так что надо оставить голы на следующие матчи.

- Какая сборная больше понравилась на данный момент?

- Германия. Понятно, что она играет дома, но все равно это машина. Я всегда любил смотреть немецкий футбол, потому что там главное – атака и забитые мячи. Там часто бывают крупные счета в матчах. Также отмечу Испанию. Особенно понравился молодой Ямаль. Очень интересный футболист. Не так часто на крупных турнирах дебютируют игроки в столь юном возрасте. Я вспоминаю только дебют молодого Пеле на чемпионате мира 1958 года. Надеюсь, Ямаля ждет большое будущее.

- Немцы для вас главные фавориты турнира?

- Не скажу, что за кого-то болею, но мне хочется видеть хороший, красивый футбол с голами.

Елена Григорьевская