Эриксен повторил достижение Озила времён Евро-2012

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен впечатляюще начал выступление на Евро-2024.

32-летний футболист забил единственный гол датчан в поединке первого тура группового этапа против Словении, который завершился со счётом 1:1. Кроме того, как отмечает Opta, Эриксен напрямую поучаствовал в 12 (из 16) ударах своей команды: пять раз он бил сам, ещё в семи случаях после его передачи били партнёры. Это рекордный показатель на Евро с 2012 года, когда Месут Озил из сборной Германии также поучаствовал в 12 ударах во встрече с Грецией.

Во втором туре сборная Дании встретится с Англией. Матч пройдёт 20 июня.