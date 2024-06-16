Кейн побьёт рекорд сборной Англии, принадлежавший Эшли Коулу

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн сегодня станет рекордсменом сборной Англии.

Команда Гарета Саутгейта стартует на Евро поединком против сборной Сербии, который начнётся в 22:00 по московскому времени. В стартовый состав англичан попал Гарри Кейн, для которого сегодняшний матч станет 23-м в карьере на крупных турнирах. Как информирует пресс-служба «трёх львов», это рекордный для сборной Англии показатель. 30-летний форвард превзойдёт Эшли Коула, на счету которого 22 такие игры.

На текущий момент в активе Кейна восемь забитых мячей в 11 поединках чемпионата мира, а также четыре точных удара в 11 встречах финальной стадии Евро.