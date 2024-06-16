Сборная Дании повторила уникальное достижение Нидерландов и Англии на Евро

Сборная Дании не смогла удержать победу в матче против Словении (1:1), но отметилась любопытным достижением.

Датчане вышли вперёд благодаря голу Кристиана Эриксена на 17-й минуте, на что словенцы ответили ближе к концу встречи – Эрик Янжа сравнял на 77-й.

Среди всех полевых игроков Дании, вышедших в стартовом составе, каждому удалось как минимум по одному разу пробить по воротам соперников. По данным Squawka, подобное случилось лишь в третий раз за всю историю чемпионата Европы. Ранее это удавалось сборным Англии (в 1996 году против Испании) и Нидерландов (в 2000 году против Италии).

Лидером датчан по количеству нанесённых ударов сегодня стал автор забитого мяча Кристиан Эриксен – у него пять попыток.