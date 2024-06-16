Сербия и Англия назвали составы на матч Евро-2024

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Сербии на матч Евро-2024.

Эта игра станет для обеих команд первой на турнире, который проходит сейчас на полях Германии. Стартовый свисток арбитра матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Сербия: Райкович, Миленкович, Велькович, Павлович, Гудель, Живкович, Милинкович-Савич, Лукич, Костич, Митрович, Влахович.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнольд, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

За текстовой трансляцией поединка можно будет следить на портале LiveResult.ru.