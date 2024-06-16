Гол Эриксена не стал победным: Словения и Дания явили первую ничью на Евро-2024

Группу C на чемпионате Европы открывали сборные Словении и Дании. Потом в позднем вечернем слоте в этом квартете Сербия встретится с Англией.

Датчане на прошлом чемпионате Европы достигли внушительного результата. Не такого, как в 1992 году, но тоже значительного. Лишь на стадии полуфинала тогда оступилась скандинавская команда, хотя на групповом этапе стартовала с двух поражений кряду. А словенцы вообще не принимали участия в Евро-2020.

В стартовом составе балканской сборной нашлось место нынешнему представителю… Получается, что уже не РПЛ, а Мелбет-Первой лиги. «Сочи» же вылетел из высшего дивизиона. Это Ваня Дркушич, который наверняка перейдёт скоро в другой клуб. Также Яка Бийол появился с первых минут на поле. Раньше он выступал за ЦСКА, после чего перешёл в «Удинезе». Центр обороны словенцев они составили.

Датчане стартовали активно, оказывая постоянное давление на оборону словенцев. И на восемнадцатой минуте это принесло пользу команде Каспера Юлманда. Аут на правом фланге принёс радость «датскому динамиту». Последовала передача на Винда, который пяткой из-под Бийола сбросил дальше в центр. Эриксен принял мяч грудью и отправил мяч в ворота, оставив Элшика и Карничника статистами (0:1).

Словения ничем особо до перерыва в атаке не запомнилась. Разве что офсайдами. А Эриксен не уставал орудовать в созидании. Крутнул он доставку справа, и Шешко направил мяч в Млакара, от которого рикошет пошёл мимо дальней штанги за лицевую. Это угловой, который подал, опять же, Эриксен. На Вестергора, не попавшего вторым этажом в правый угол.

На дубль вполне мог прописаться Эриксен с помощью выката от Винда в центр штрафной площади. Но неудачно Кристиан взял мяч на носок, поднял его уж слишком высоко над Облаком и над створом. Завершили первый тайм команды с минимальным счётом. Положение словенцев заставляло их прибавлять после перерыва.

Они и прибавили. Поначалу этого было недостаточно для сравнения счёта. Шпорар полежал в чужой штрафной площади, но не удостоился пенальти. Игра как-то подзавязла, пока не была разбужена встречными моментами. Кристиансен прострелил слева, и Облак в упор потащил удар Хёйлунна. У других ворот Шпорар дал кросс слева, и Гнезда-Черин пробил головой мимо.

Словения включила усиление, Шешко издали протестировал штангу, а вот угловой номинальных хозяев привёл к голу. После подачи корнера с мячом за пределами штрафной встретился Янжа, пославший сферу в сетку с рикошетом от Юлманда (1:1). Шпорар мог укладывать датчан на поражение, но с правого угла вратарской через руки Шмейхеля отправил мяч на другой корнер. Вот и есть первая ничья на Евро-2024.

Кирилл Иванцов