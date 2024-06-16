Словенцы отыгрались в концовке матча со сборной Дании

Близится к концу матч первого тура Евро-2024 между сборными Словении и Дании. На 17-й минуте номинальные гости повели в счете после красивой комбинации, которую завершил Кристиан Эриксен. Ровно час прошел, и соперник смог отыграться. Заработан угловой с правого фланга, сильный прострел, и мяч покинул пределы штрафной. Эрик Янжа стрельнул сходу, и мяч рикошетом от филейной части Мортена Юлманда оказался в сетке ворот.

На табло 1:1, и команды начинают всё с начала. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.