Де Брёйне: «Чувствую, что команда готова к Евро-2024»

Кевин Де Брюйне, полузащитник сборной Бельгии, рассказал о своей готовности к первому матчу на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, Бельгия начнёт турнир 17 июня, их соперником станет сборная Словакии, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

- Я чувствую, что команда готова и у нее много энергии, чтобы сделать что-то хорошее. С тех пор, как я вернулся после травмы в январе, я думаю, что в целом все хорошо, я сыграл большую часть игр и, на мой взгляд, на хорошем уровне. Так что сейчас я чувствую себя хорошо и надеюсь помочь Бельгии добиться успеха, - передаёт слова бельгийского футболиста пресс-служба УЕФА.