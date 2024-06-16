Тедеско высказался перед матчем Евро-2024 со Словакией

Доменико Тедеско, главный тренер сборной Бельгии, посетил пресс-конференцию перед матчем чемпионата Европы – 2024 со Словакией.

- Я очень рад, что мы наконец начинаем играть. Мы прошли через тяжелую работу и напряженные месяцы, и последние недели были очень позитивными. Посмотрим, каков наш уровень во время турнира.

Вертонген и Теате готовы, они участвовали в трех последних тренировках. Завтра они войдут в состав. Томас Менье тоже будет в составе, - передаёт слова экс-тренера «Спартака» пресс-служба УЕФА.

Встреча между Бельгией и Словакией пройдёт 17 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.