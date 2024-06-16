Шкриньяр: «Верю, что найдём рецепт, как остановить де Брёйне»

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр перед матчем Евро-2024 с Бельгией ответил на вопрос о полузащитнике Кевине де Брёйне.

Напомним, встреча между Словакией и Бельгией пройдёт в понедельник и начнётся в 19:00 по московскому времени.

- Насколько сложно будет остановить Кевина Де Брёйне? Он игрок высокого уровня, но я верю, что мы найдем рецепт, как его остановить. Ромелу Лукаку? Я играю с ним уже три года, я знаю его качества. Мы сейчас тоже общались, переписывались, - сказал словак в преддверии матча с Бельгией.

Отметим, что в группу Словакии и Бельгии также входят Румыния и Украина.