Забарный: «Нам нужно побеждать Румынию»

Илья Забарный, защитник сборной Украины, высказался перед матчем с Румынией на Евро-2024.

Напомним, встреча между этими национальными командами пройдёт 17 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

- Нам нужно выиграть этот матч. Нам просто нужно его выиграть! Все понимают его важность. Мы чувствуем уверенность и должны сосредоточиться на нашей игре. Мы уважаем Румынию, они - очень хорошая команда, и она полностью заслуживает того, чтобы быть здесь. У них качественные игроки, поэтому нам нужно очень хорошо подготовиться, - сказал футболист на пресс-конференции.