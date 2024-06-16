Булыкин: «Мбаппе – главный козырь сборной Франции»

​Дмитрий Булыкин, в прошлом футболист сборной России, рассказал, кого считает самым важным игроком у сборной Франции.

- У Франции главный козырь – Мбаппе, который может из момента создать гол. И сами по себе составы, конечно, Франции и Англии на бумаге очень сильные. Но футбол непредсказуем, и может случиться все что угодно. А так, французы и англичане должны быть в финале, - передаёт слова Булыкина «Газета.ру».

Французская национальная команда свой первый матч на Евро-2024 проведёт 17 июня, их соперником станет сборная Австрии.

Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года. Всего на счету футболиста 79 матчей за Францию, в которых он 47 раз поразил ворота соперников и сделал 33 ассиста на своих партнёров по сборной.