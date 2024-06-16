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Чемпионат Европы по футболу 2024

Эриксен забил за Данию спустя 1100 дней после остановки сердца на Евро

16 Июня 2024 • 19:40 Комментировать
Словения
0:1
Дания
1 5.60 X 3.70 2 1.73
2-й тайм

В воскресенье вечером сборные Словении и Дании проводят матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы - 2024. Открыть счёт «алой гвардии» удалось на 17-й минуте, когда гол забил полузащитник Кристиан Эриксен.

Эриксен проводит первый матч на Евро с 12 июня 2021 года. Тогда, ровно 1100 дней назад, Кристиан перенёс остановку сердца в стартовой игре на турнире против Финляндии.

На Евро-2020 сборная Дании смогла выйти из группы с тремя очками. В итоге датчане без Кристиана Эриксена дошли до полуфинала, где проиграли Англии (1:2 в экстра-тайме).

Следить за матчем Словения – Дания можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Кристиан Эриксен

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СЛОВЕНИЯ ДАНИЯ
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