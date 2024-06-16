Первый матч действующего чемпиона Евро вызывает вопросы: сможет ли Италия защитить титул

Сборная Италии не без труда сумела выиграть у сборной Албании со счётом 2:1. Поговорим о том, смогут ли действующие чемпионы защитить титул.

Кошмарный дебют

Начало игры против Албании получилось кошмарным. Итальянцы стали виновниками падения рекорда Дмитрия Кириченко – Надем Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, на это ему потребовалось 23 секунды. К чести «Скуадры Адзурры», она быстро пришла в себя и ещё до перерыва сумела переломить игру. В 1-м тайме команда вообще играла очень здорово и, по мнению многих, с игровой точки зрения оказалась лучше и Германии, и Испании. После перерыва же итальянцы сильно сбавили темп, но в любом случае вели игру и здорово контролировали мяч.

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По сравнению с победным чемпионатом Европы сборная Италии очень серьёзно обновилась, в её составе сейчас лишь 8 человек, 3 года назад поднимавших над головой кубок. Причём атакующая линия сменилась настолько, что лишь у Федерико Кьезы есть победный опыт. Лучано Спаллетти вообще сильно удивил с составом, и, если команда провалится – ему это обязательно припомнят. Например, он вызвал в сборную Фаджоли, который сыграл лишь 2 игры в сезоне, отбывая дисквалификацию, но при этом не вызвал опытного Локателли. Многим в Италии непонятен вызов в сборную Фолоруншо и Эль-Шаарави, при этом Спаллетти не вызвал Орсолини и Политано, которые выдали классный сезон.

К концу группового этапа могут пожалеть

А ведь сборной Италии откровенно не повезло с группой, впереди матчи с Испанией, очень здорово себя проявившей, и Хорватией, которая должна собраться после громкого поражения. Загадывать пока рано, но может сложиться так, что сборной Италии придётся пожалеть о том, что она не пыталась забить сборной Албании больше. Матч с Испанией должен показать, может ли «Скуадра Адзурра» в нынешнем состоянии разрушать игру соперника, сложно представить, что команда в этой игре будет действовать первым номером.

А хватит вариативности?

Очень интересно, будет ли как-то меняться схема сборной Италии. Матч против Албании показал, что хоть команда и может здорово владеть мячом, лучшие качества некоторых футболистов не проявляются. В частности, Димарко в схеме с четырьмя защитниками оказался заперт на своей половине поля и не мог привычно поддерживать атаку. Да и Фраттези в роли правого полузащитника не впечатлил, тут к месту вспомнить о том, что не был вызван Политано. Да, у Спаллетти есть в колоде футболисты, которые могут видоизменять модель игры, но большой вопрос, сможет ли алленаторе сохранить баланс.

Прогноз

Суперкомпьютер Opta полагает, что сборная Италии сейчас 5-й по счёту фаворит турнира, шансы Франции, Германии, Англии, Испании и Португалии оцениваются выше. Пожалуй, с этим можно согласиться: к этому турниру команда подходит не в лучшем состоянии, да и таких зубров, как Кьеллини и Бонуччи, от которых тогда очень многое зависело, в стане «Скуадры Адзурры» нет. Однако рано посыпать главу пеплом, и 3 года назад итальянцы не считались фаворитами, но удивили. Если команда Спаллетти будет развивать свои лучшие качества и добавит в агрессии, удивить она сможет и сейчас.

Самый быстрый гол в истории Евро не помог: сборная Италии одержала волевую победу над Албанией

Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев